В Киеве простились с ученым Борисом Патоном

В субботу, 22 августа, в Киеве простились с украинским ученым, героем Украины Борисом Патоном. На момент смерти ему был 101 год. Об этом сообщает РБК-Украина.

Церемонию посетили президент Украины Владимир Зеленский с супругой, глава офиса президента Андрей Ермак, первый президент Украины Леонид Кравчук, народные депутаты, а также патриарх Филарет.

С прощальным словом выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Гражданскую панихиду провели в клубе Кабинета министров.

Потом его похоронят на Байковом кладбище рядом с отцом Евгением Патоном – знаменитым ученым, создателем электросварки.

Напомним, 19 августа на 102 году жизни умер выдающийся украинский ученый Борис Патон, занимавший пост президента Национальной академии наук Украины с 1968 года.