В ВСУ за сутки выявили рекордное число больных коронавирусом

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировали 59 новых случаев коронавирусной инфекции, что является антирекордом. Всего в ВСУ сейчас болеют 545 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время эпидемии в рядах ВСУ выздоровели 873 человека, летальных случаев – 6. На изоляции находится 896 человек.

"Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 153 человека", – говорится в сообщении.

Так, из 59 новых случаев заболевания COVID-19 на лечении в медучреждениях находится 12 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человек.

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Отметим, 1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом: был инфицирован врач Хмельницкого военного госпиталя. А 7 апреля в ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

По состоянию на утро 22 августа, в Украине зафиксировано 2 328 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2 106), что является очередным антирекордом.