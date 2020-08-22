В Украине компьютерные игры могут признать официальным видом спорта
Федерация киберспорта Украины (UESF) подала в Министерство молодежи и спорта Украины заявку на признание киберспорта официальным видом спорта в стране.
Об этом говорится на сайте Федерации киберспорта Украины.
Отмечается, что Федерация подала официальный запрос и вскоре назначат дату комиссии, которая будет голосовать за это решение.
Как заявил заместитель главы UESF Антон Макрелов, на сегодняшний день сделано достаточно, чтобы киберспорт получил такой долгожданный статус.
"Мы также надеемся, что Министерство молодежи и спорта Украины тщательно подойдет к этому вопросу и мы добьемся того, к чему так давно идем", – сказал он.
В сообщении говорится, что Федерация киберспорта Украины с 2018 года реализовала множество социальных и образовательных инициатив, а также провела большое количество турниров, разыграв более 1,5 млн грн.
Отметим, недавно в Киеве на аукционе украинские айтишники купили отель "Днепр". Новый владелец отеля обещает сделать его киберспортивной ареной.