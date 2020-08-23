Зеленский призвал украинцев вывесить флаги из окон и попросить у Бога процветания для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это – синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", – написал он.

Он призвал украинцев вывесить сегодня флаг из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленту, "или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны".