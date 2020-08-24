Киев готовится к торжествам: центр столицы усиленно охраняют, улицы перекрыты

В понедельник, 24 августа, в День Независимости Украины центр Киева усиленно охраняют правоохранители. Улицы также перекрыты для автотранспорта и пешеходов. Об этом сообщает Укринформ.

Вдоль Аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской, кроме правоохранителей, работают коммунальщики, которые зажигают лампадки у портретов погибших героев.

На входе на Софийскую и Михайловскую площади были установлены рамки с металлоискателями. Металлическое ограждение и полицейские появились вдоль части улицы Владимировской.

На Софийской площади собираются представители различных родов войск для участия в торжествах. На площади установлена ​​сцена, расставлены стулья для сидения гостей. Люди выстроились в очередь на входах в площади. Также огромная очередь из представителей СМИ.

На Софийской площади должен выступить с речью президент Владимир Зеленский.

В Нацполиции также сообщили, что в День Независимости за порядком в столице будут следить более 4 тыс. полицейский и военнослужащих Нацгвардии. Также будут привлечены представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины.

В частности, на мероприятиях будут работать 200 сотрудников полиции диалога.

Кроме этого, с 16:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа движение автомобилей перекрыто на улицах Трехсвятительской, Владимирской, Михайловской, Малой Житомирской, а также проезде Владимирском (синим на карте обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).

Кроме того, во время проведения мероприятий ограничено движение автомобилей по улицам Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская, переулок Рыльский.