"Независимость – это точно не данность". Премьер поздравил украинцев с праздником

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео своего поздравления премьер выложил в Facebook.

"Акт провозглашения независимости был принят 29 лет назад. За это время родилось новое поколение украинцев. Больше трети населения Украины родилась уже в независимой стране. Но российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила всем нам, что независимость – это точно не данность", – заявил премьер.

По его словам, украинцы должны помнить, что живут в стране, где за независимость боролись десятки поколений. Шмыгаль подчеркнул, что тысячи украинцев погибли в боях за территориальную целостность и суверенитет Украины.

"И сегодня я благодарю всех, кто боролся и продолжает бороться за независимую европейскую страну Украину", – отметил премьер.

По его словам, украинцы должны помнить, что "в первую очередь мы строим нашу страну для наших детей".

Напомним, в День Независимости в центре столицы собирается Марш защитников. В марше примут участие ветераны АТО, а также пройдет отдельная протестная акция "Движение сопротивления капитуляции".