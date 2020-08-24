В Киеве в разгар марша на День Независимости "заминировали" станцию Крещатик

Станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" закрыли на вход и выход в центре Киева закрыли после анонимного звонка про бомбу. Об этом сообщают в пресс-службе столичного метрополитена.

В Киеве сегодня запланирован ряд масштабных событий, приуроченных ко Дню Независимости Украины. В центре столицы сейчас проходит "Марш защитников", тысячи людей начали шествие по Крещатику, завершат свой марш они у Офиса президента. И именно в это время неизвестные сообщили о заминировании станции метро "Крещатик". Кто это был – неизвестно.

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Сейчас спецслужбы проводят проверку. Про открытие станции сообщат, когда проверка будет закончена.