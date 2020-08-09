В Киеве возле офиса на Печерске нашли взрывчатку

У офиса на ул.Большой Васильковской на Печерске охранники обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Взрывотехники обезвредили опасный предмет. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители пытаются установить причастных к совершению преступления лиц.

Ранее столичные полицейские задержали двух подозреваемых в закладке взрывных устройств в Киеве. Следствие полагает, что именно эти люди заложили взрывчатку у входа на станцию ​​метро "Шулявская", а также в жилом доме на Подоле. ​​​​​​

После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ сообщения с требованием денег. Злоумышленники требовали перечислить им на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов.