Ко Дню Независимости. Над оккупированным Донбассом пролетел флаг Украины
Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, в небо над оккупированной частью Донбасса запустили украинский флаг. Об этом сообщает Укринформ.
Активисты и волонтеры Бахмута запустили в небо огромный флаг Украины. Таким образом они решили поздравить всех с Днем флага и Днем Независимости Украины.
Видео самого запуска флага появилось на странице "Свободное радио" в Facebook.
Отмечается, что флаг Украины прикрепили к 50 воздушным шарикам синего и желтого цвета. Также к шарикам прикрепили открытки с поздравлениями.
Напомним, утром 24 августа в столице началось празднование Дня Независимости, в котором приняла участие президентская чета, военнослужащие и звезды шоу-бизнеса.