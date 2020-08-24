Ко Дню Независимости. Над оккупированным Донбассом пролетел флаг Украины

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, в небо над оккупированной частью Донбасса запустили украинский флаг. Об этом сообщает Укринформ.

Активисты и волонтеры Бахмута запустили в небо огромный флаг Украины. Таким образом они решили поздравить всех с Днем флага и Днем Независимости Украины.

Видео самого запуска флага появилось на странице "Свободное радио" в Facebook.

Отмечается, что флаг Украины прикрепили к 50 воздушным шарикам синего и желтого цвета. Также к шарикам прикрепили открытки с поздравлениями.

Напомним, утром 24 августа в столице началось празднование Дня Независимости, в котором приняла участие президентская чета, военнослужащие и звезды шоу-бизнеса.