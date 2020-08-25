В Крыму добыча песка высушила живописное розовое озеро

О случившемся написал в Facebook активист Игорь Курсов: "Евпатория потеряла в этом году одну из своих достопримечательностей – "Розовое озеро". Оно просто исчезло, оставив слой розовой соли. За все время его многолетнего существование это случилось впервые".

Причиной Курсов считает появление песчаного карьера, который в нарушение всех экологических норм устроен на берегу озера. По его словам, из этого незаконного карьера вывозят самосвалами до 1500 тонн песка в день. "Если учесть, что песок вывозится уже несколько последних лет, а место песка занимает вода, становится понятно, почему она исчезла в Сасык-Сиваш. Элементарно нарушена экология озера, исчезнут гнездования чаек и водоплавающей птицы, и все это происходит под одобрительное молчание крымской "власти", – добавил Курсов.

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Сасык-Сиваш – самое большое соленое озеро в Крыму. Когда-то здесь был обычный мелководный залив. Из-за сильных ветров и мощного шторма в зимнее время тонны песка сформировали насыпь, отделяющую Сасык-Сиваш от моря. Образовался перешеек шириной 900– 700 метров. Сейчас по нему проходят автомагистраль и железная дорога.

Площадь озера 71 кв. км, средняя глубина составляет 0,5 м, а максимальная – 1,2 м. В летний период площадь водоема существенно уменьшается.

Сасык-Сиваш в переводе с тюркского означает "зловонная грязь". Такое название озеро получило благодаря специфическому запаху. Сивашская рапа представляет собой комплекс минеральных веществ: магния, кальция, йода, хлора, цинка, брома, натрия и пр.

Вода озера имеет розовый оттенок. Это связано с жизнедеятельностью водорослей, которые вырабатывают бета-каротин.

Напомним, жителей Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов переводят на ограниченный график подачи воды. В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если полуостров столкнется с гуманитарной катастрофой.