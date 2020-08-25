Президентка? В Украине ввели феминитивы в названиях профессий

Министерство экономики Украины разрешило использовать феминитивы в кадровой документации, при написании названий профессий.

Решение внести изменения названия профессий опубликовано на сайте Минэкономразвития.

Так, в официальном Классификаторе профессий написано, что профессиональные названия работ "приводятся в мужском роде, кроме названий, которые употребляются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея)".

Приказ министра экономики Игоря Петрашко разрешает использовать феминитивы при внесении информации о названии работы в кадровую документацию отдельного работника. При желании этого работника.

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Сообщается также, что феминитивы профессий образуются в соответствии с пунктом 4 параграфа 32 Украинского правописания, одобренного постановлением Кабинета министров Украины от 22.05.2019 № 437.

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"Например, инженер – инженерка, станочник широкого профиля – станочница широкого профиля, социолог – социологиня", – говорится в приказе.

Напомним, в 2017 году был отменен принятый в 1993 году указ Минздрава №256, которым устанавливался список из 450 профессий, запрещенных для женщин.