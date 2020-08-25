В Раде хотят отменить решение правительства выдавать деньги вместо "бэби-бокса"

Во вторник, 25 августа, 72 народных депутата подали законопроект, запрещающий выдавать "бэби-боксы" роженицам в денежном эквиваленте вместо натуального.

Об этом написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Депутаты считают, что на монетизацию "пакета малыша" невозможно приобрести аналогичное количество товаров такого же качества.

"За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде", – пишет Кравчук.

Она добавила, что стоимость товаров с пакетом малыша, согласно данным ЮНИСЕФ, обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7000 грн).

Также Кравчук приводит данные опроса ЮНИСЕФ, согласно которым положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили на себе 79% семей с детьми.

Почти половине (49%) получателей "пакета малыша" удалось значительно сэкономить на покупке товаров для младенца.

"Как заместитель председателя профильного Комитета гарантирую, что после окончания срока внесения альтернативных законопроектов, мы быстрее рассмотрим 3006 с тем, чтобы украинские семьи были обеспечены пакетами малыша", – резюмирует Кравчук.

В конце 2018 года Кабмин усовершенствовал порядок выдачи "пакета малыша". Позже Министерство социальной политики обновило и увеличило наполнение "бэби-боксов". Пакет наполнили, в частности, вдвое большим количеством пеленок (6 штук), появились новые размеры детских носков (на возраст 4-6 месяцев). Из одежды добавили демисезонный комбинезон с капюшоном и синтепоновым наполнителем.

В июле 2020 года Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша".