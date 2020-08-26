Вторая встреча в "нормандском формате" может завершить войну, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что вторая встреча в "нормандском формате" может привести к окончанию войны на Донбассе.

Он отметил, что решения, которые были приняты на прошлой встрече "нормандской четверки" в Париже, выполняются, но не так быстро, как хотелось бы.

"Будет встреча в "нормандском формате". Был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения в 20 точках разминирования. Это очень важно. Сколько еще времени нужно? Я не знаю. Я думаю, что вторая встреча в "нормандском формате" означает, что есть высокие шансы на окончание войны", – сказал Зеленский.

Президент также добавил, что надеется, что война закончится еще в этом году.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я действительно хочу в это верить, и я действительно верю, я верю. Если бы это зависело только от меня", – сказал Зеленский.

Также президент сказал, что прошлая власть не спешила завершать войну на Донбассе, и что быстрее, чем он сам, этот вопрос никто не решит.

"Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я", – сказал Зеленский.

Как уже сообщалось, встречу советников глав государств в "нормандском формате", которая должна была состояться 28 августа, отменили из-за разногласий по итоговым документам.