"Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали", – Зеленский о сдаче Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допустившие сдачу Крыма под оккупацию, должны понести ответственность. Об этом Зеленский заявил в интервью Euronews, передает Офис президента.

"Отдавать Крым нельзя. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали", – заявил президент.

"Но Крым – наша территория, мы его вернем", – добавил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

"Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке – там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это (вопрос восстановления мира в Донбассе. – Ред.) – на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории – наши и должны вернуться", – сообщил президент.

Отметим, Зеленский также сказал, что в "нормандском формате" никто не хочет говорить про Крым