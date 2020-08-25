Зеленский заявил, что в "нормандском формате" никто не хочет говорить про Крым
По словам украинского лидера, на сегодняшний день не существует ни одной эффективной международной площадки для обсуждения вопроса возвращения Крыма Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" не касаются Крыма.
Об этом Зеленский сообщил в интервью Euronews, отвечая на вопрос журналистки, как идет процесс и переговоры по Крыму и его аннексии.
"Когда речь заходит о Крыме, ситуация, я думаю, еще более сложная. Скажу вам честно, я много об этом думал. В "нормандском формате" никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем", – сказал президент.
По словам Зеленсокого, Украина не должна была позволить отобрать у себя Крым.
"Крым – наша территория. Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма", – заключил Зеленский.
Как отметил президент, "есть судебные процессы, есть международные переговоры", но они не достаточно эффективны.
"Но я вам честно говорю – на данный момент нет крепкой платформы для поднятия этого вопроса. И я думаю, что такой платформы за эти 6 лет не было создано, ее не существует. Кроме санкций, и я очень благодарен нашим партнерам за эти санкции. Мы их обсуждали, и наши партнеры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США и другие страны, которые очень помогают. Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? – Да, собираюсь", – сказал украинский лидер.
"Нормандским форматом" или "нормандской четверкой" называют переговорную группу президентов Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как уже сообщалось, встречу советников глав государств в "нормандском формате", которая должна была состояться 28 августа, отменили из-за разногласий по итоговым документам.
Напомним, сегодня 25 августа, Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины для введения "более агрессивных мер" по обороне Украины.