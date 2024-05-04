В Молдове спецслужбы задержали объявленного в розыск в России помощника Джемилева: детали

В 2018 году Эрола Велиева ФСБ РФ внесла в "список террористов". Однако задерживали помощника нардепа на территории суверенной Молдовы.

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В субботу днем, 4 мая, в аэропорту города Кишинев при прохождении пограничного контроля по прилету спецслужбами Молдовы был задержан гражданин Украины Эрол Велиев, который возвращался в Киев. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Чубаров отметил, что крымский татарин Эрол Велиев является помощником народного депутата Мустафы Джемилева. В 2018 году он был внесен Россией в "список террористов", подлежащих аресту.

О ситуации, которая возникла в аэропорту, было проинформировано МИД Украины и Посольство Украины в Молдове.

Примерно через два часа, после опроса сотрудниками Службы антитеррора, Эрол Велиев был отпущен, сообщил Чубаров.

В комментарии "Украинской правде" Чубаров сообщил, что причиной задержания было объявление Россией Эрола в "национальный розыск".

"Правда, при чем здесь спецслужбы суверенной Молдовы, будем еще выяснять", — добавил он.

Отметим, что в 2018 году ФСБ России обвиняла Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму. Задержанного на оккупированном полуострове харьковчанина Александра Стешенко пытали, заставив дать "признание", что Эрол Велиев якобы просил его поджечь дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Сам Велиев в комментарии "Крым.Реалии" заявлял, что у него со Стешенко общее лишь то, что оба учились в Харькове. Помощник Джемилева уточнил, что прожил в этом городе около 9 лет. "К версии ФСБ не имею никакого отношения. Там говорится о том, что все это происходило в январе 2018 года. Я на территории Крыма последний раз был в сентябре 2017 года", — рассказал Велиев.

Напомним, в декабре прошлого года во временно оккупированном Крыму ФСБ РФ отрапортовало о разоблачении "глубоко законспирированной сети" агентов украинских спецслужб. Якобы были задержаны 18 "агентов и пособников Киева", причастных к совершению пяти диверсий. Одновременно ФСБ таким образом якобы предотвратила совершение 14 диверсионно-террористических актов.