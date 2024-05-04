У Молдові спецслужби затримали оголошеного в розшук в Росії помічника Джемілєва: деталі

У 2018 році Ерола Велієва ФСБ РФ внесла до "списку терористів". Однак затримували помічника нардепа на території суверенної Молдови.

Related video

У суботу вдень, 4 травня, в аеропорту міста Кишинів при проходженні прикордонного контролю після прильоту спецслужбами Молдови було затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертався до Києва. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Чубаров зазначив, що кримський татарин Ерол Велієв є помічником народного депутата Мустафи Джемілєва. У 2018 році його було внесено Росією до "списку терористів", які підлягають арешту.

Про ситуацію, яка виникла в аеропорту, було поінформовано МЗС України та Посольство України в Молдові.

Приблизно через дві години, після опитування співробітниками Служби антитерору, Ерола Велієва було звільнено, повідомив Чубаров.

У коментарі "Українській правді" Чубаров повідомив, що причиною затримання було оголошення Росією Ерола у "національний розшук".

"Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати", — додав він.

Зазначимо, що у 2018 році ФСБ Росії звинувачувала Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму. Затриманого на окупованому півострові харків'янина Олександра Стешенка катували, змусивши дати "зізнання", що Ерол Велієв нібито просив його підпалити будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Сам Велієв у коментарі "Крим.Реалії" заявляв, що у нього з Стешенком спільне лише те, що обидва вчилися в Харкові. Помічник Джемілєва уточнив, що прожив у цьому місті близько 9 років. "До версії ФСБ не маю ніякого стосунку. Там ідеться про те, що все це відбувалося в січні 2018 року. Я на території Криму востаннє був у вересні 2017 року", – розповів Велієв.

Нагадаємо, у грудні минулого року в тимчасово окупованому Криму ФСБ РФ відрапортувало про викриття "глибоко законспірованої мережі" агентів українських спецслужб. Нібито було затримано 18 "агентів та посібників Києва", причетних до вчинення п'яти диверсій. Одночасно ФСБ таким чином нібито запобігла вчиненню 14 диверсійно-терористичних актів.