Визнали екстремістським: у Молдові заборонили російський триколор, — ЗМІ

За даними місцевих журналістів, суд встановив "екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями". У квітні 2022 року в Молдові почала діяти заборона на використання "символів військової агресії".

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У Молдові визнали чорно-жовто-білий триколор — прапор колишньої Російської імперії — екстремістським. Про це в п'ятницю, 5 квітня, повідомляє молдавське видання NewsMaker.

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Суд Кишинева сектору Центр розглянув запит від Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки (СІБ) й ухвалив відповідне рішення. Він встановив "екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями".

Журналісти зазначають, що це рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів.

Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 по 1896 рік. Нині його активно використовують російські націоналістичні, монархічні та патріотичні організації.

Також видання нагадало, що у квітні 2022 року в Молдові почала діяти заборона на використання "символів військової агресії", за що тепер передбачені штрафи. Однак точне визначення цих символів відсутнє в законі. У ньому чітко вказано лише один символ — двоколірна чорно-помаранчева (георгіївська) стрічка. В інших випадках поліція визначатиме, чи є використання певного символу екстремістським.

Нагадаємо, 5 квітня в Міністерстві закордонних справ Республіки Молдова підтвердили, що на території країни знову впали уламки безпілотного літального апарата, яким Збройні сили Російської Федерації атакували Україну.

Раніше, 29 березня, стало відомо, що дві російські крилаті ракети Х-101 увійшли в повітряний простір Молдови в районі села Наславча.