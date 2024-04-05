Падіння уламків російського БПЛА в Молдові: у Кишиневі відреагували

У МЗС Молдови зазначили, що попередній випадок потрапляння уламків безпілотника на територію країни стався лише два місяці тому.

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У Міністерстві закордонних справ Молдови офіційно підтвердили, що на території країни знову впали уламки безпілотного літального апарата, яким Збройні сили Російської Федерації атакували Україну. Відповідну заяву було опубліковано на сторінці відомства в соцмережі X (Twitter) 5 квітня.

У відомстві висловили "рішучий осуд" у зв'язку з падінням частин російського дрона в Молдові, а також згадали про те, що БПЛА був використаний росіянами для обстрілу території України.

Крім того, у МЗС Молдови зазначили, що це вже не перший випадок падіння уламків безпілотників РФ на території країни.

"Попередній інцидент стався лише два місяці тому. Молдова підтримує Україну", — заявили в міністерстві.

Реакція МЗС Молдови на падіння БПЛА Фото: Скриншот

Падіння уламків БПЛА в Молдові: що відомо

Нагадаємо, 4 квітня прикордонна поліція Молдови повідомила, що за пів кілометра від кордону з Україною на півдні країни впали уламки безпілотника. На крилі дрона є маркування "Герань 2". Це маркування наносять на дрони-камікадзе Shahed-136, якими Російська Федерація атакує Україну.

Фрагменти БПЛА виявили близько 14:15 поблизу села Етулія Вулкашенського району.

"На місце події негайно виїхали компетентні органи, а доступ до місця виявлення уламків дрона обмежили", — повідомили в прикордонній службі.

Уламки БПЛА в селі Етулія Фото: Прикордонна поліція Молдови

Про падіння уламків БПЛА на території Молдови також повідомлялося 11 лютого. Частини безпілотника були знайдені співробітниками прикордонної поліції поблизу села Етулія Вулканештського району.