"Потрібно бути готовими": Гуменюк попередила про новий обстріл України (відео)

За словами спікера Оперативного командування "Південь", останнім часом російські окупанти запускають по Україні невелику кількість БПЛА, перевіряючи таким чином стан систем ППО.

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Останнім часом кількість атак Збройних сил Російської Федерації зменшилася, що може свідчити про підготовку окупантів до нового обстрілу. Про це сказала керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 5 квітня.

Гуменюк вказала на те, що протягом останніх днів ЗС РФ атакують Україну невеликою кількістю БПЛА. За один раз російські окупанти випускають по десятку або менше безпілотників.

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"Завантажено 50 ракет": РФ готова завдати по Україні нового удару "Калібрами", – Гуменюк

Речниця ОК "Південь" зазначила, що іноді росіяни використовують лише 3-4 БПЛА за ніч. За її словами, це робиться з метою перевірити готовність українських систем протиповітряної оборони, оскільки окупанти готуються до нових атак.

"Це потрібно усвідомлювати, не потрібно цього лякатися, просто до цього потрібно бути готовими", — сказала вона.

Гуменюк закликала тримати напоготові зібрані речі, щоб швидко спуститися в укриття. Вона підкреслила, що навіть при роботі ППО через падіння уламків збитої повітряної цілі можуть постраждати люди.

Гуменюк попередила про новий обстріл

Нагадаємо, 3 квітня російські окупанти вперше завдали удару по об'єкту відновлюваної енергетики на території України. Йдеться про атаку на сонячну електростанцію, розташовану в тилу.

За інформацією ДТЕК від 3 квітня, через російські удари по інфраструктурі 80% генерувальних потужностей компанії було втрачено — 5 із 6 теплових електростанцій серйозно пошкоджено.