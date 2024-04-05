"Нужно быть готовыми": Гуменюк предупредила о новом обстреле Украины (видео)

По словам спикера Оперативного командования "Юг", в последнее время российские оккупанты запускают по Украине небольшое количество БПЛА, проверяя таким образом состояние систем ПВО.

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В последнее время количество атак Вооруженных сил Российской Федерации уменьшилось, что может говорить о подготовке оккупантов к новому обстрелу. Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 5 апреля.

Гуменюк указала на то, что в течение последних дней ВС РФ атакуют Украину небольшим количеством БПЛА. За один раз российские оккупанты выпускают по десятку или меньше беспилотников.

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"Загружено 50 ракет": РФ готова нанести по Украине новый удар "Калибрами",— Гуменюк

Спикер ОК "Юг" отметила, что иногда россияне используют всего 3-4 БПЛА за ночь. По ее словам, это делается с целью проверить готовность украинских систем противовоздушной обороны, так как оккупанты готовятся к новым атакам.

"Это нужно осознавать, не нужно этого пугаться, просто к этому нужно быть готовыми", — сказала она.

Гуменюк призвала держать наготове собранные вещи, чтобы быстро спуститься в укрытие. Она подчеркнула, что даже при работе ПВО из-за падения обломков сбитой воздушной цели могут пострадать люди.

Гуменюк предупредила о новом обстреле

Напомним, 3 апреля российские оккупанты впервые нанесли удар по объекту возобновляемой энергетики на территории Украины. Речь идет об атаке на солнечную электростанцию, расположенной в тылу.

По информации ДТЭК от 3 апреля, из-за российских ударов по инфраструктуре 80% генерирующих мощностей компании было потеряно — 5 из 6 тепловых электростанций серьезно повреждены.