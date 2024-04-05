Падение обломков российского БПЛА в Молдове: в Кишиневе отреагировали

В МИД Молдовы отметили, что предыдущий случай попадания обломков беспилотника на территорию страны произошел всего два месяца назад.

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В Министерстве иностранных дел Молдовы официально подтвердили, что на территории страны снова упали обломки беспилотного летательного аппарата, которым Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину. Соответствующее заявление было опубликовано на странице в ведомства в соцсети X (Twitter) 5 апреля.

В ведомстве выразили "решительное осуждение" в связи с падением частей российского дрона в Молдове, а также упомянули о том, что БПЛА был использован россиянами для обстрела территории Украины.

Кроме того, в МИД Молдовы отметили, что это уже не первый случай падения обломков беспилотников РФ на территории страны.

"Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдова поддерживает Украину", — заявили в министерстве.

Реакция МИД Молдовы на падение БПЛА Фото: Скриншот

Падение обломков БПЛА в Молдове: что известно

Напомним, 4 апреля сообщила пограничная полиция Молдовы сообщила, что в полукилометре от границы с Украиной на юге страны упали обломки беспилотника. На крыле дрона есть маркировка "Герань 2". Эту маркировку наносят на дроны-камикадзе Shahed-136, которыми Российская Федерация атакует Украину.

Фрагменты БПЛА обнаружили около 14:15 вблизи села Этулия Вулкашенского района.

"На место происшествия немедленно выехали компетентные органы, а доступ к месту обнаружения обломков дрона ограничили", — сообщили в погранслужбе.

Обломки БПЛА в селе Этулия Фото: Пограничная полиция Молдовы

О падении обломков БПЛА на территории Молдовы также сообщаюсь 11 февраля. Части беспилотника были найдены сотрудниками пограничной полиции вблизи села Этулия Вулканештского района.