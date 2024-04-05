Падение обломков российского БПЛА в Молдове: в Кишиневе отреагировали
В МИД Молдовы отметили, что предыдущий случай попадания обломков беспилотника на территорию страны произошел всего два месяца назад.
В Министерстве иностранных дел Молдовы официально подтвердили, что на территории страны снова упали обломки беспилотного летательного аппарата, которым Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину. Соответствующее заявление было опубликовано на странице в ведомства в соцсети X (Twitter) 5 апреля.
В ведомстве выразили "решительное осуждение" в связи с падением частей российского дрона в Молдове, а также упомянули о том, что БПЛА был использован россиянами для обстрела территории Украины.
Кроме того, в МИД Молдовы отметили, что это уже не первый случай падения обломков беспилотников РФ на территории страны.
"Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдова поддерживает Украину", — заявили в министерстве.
Падение обломков БПЛА в Молдове: что известно
Напомним, 4 апреля сообщила пограничная полиция Молдовы сообщила, что в полукилометре от границы с Украиной на юге страны упали обломки беспилотника. На крыле дрона есть маркировка "Герань 2". Эту маркировку наносят на дроны-камикадзе Shahed-136, которыми Российская Федерация атакует Украину.
Фрагменты БПЛА обнаружили около 14:15 вблизи села Этулия Вулкашенского района.
"На место происшествия немедленно выехали компетентные органы, а доступ к месту обнаружения обломков дрона ограничили", — сообщили в погранслужбе.
О падении обломков БПЛА на территории Молдовы также сообщаюсь 11 февраля. Части беспилотника были найдены сотрудниками пограничной полиции вблизи села Этулия Вулканештского района.