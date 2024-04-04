В Молдове в 500 метрах от границы с Украиной нашли обломки "шахеда" (фото)

В молдавском селе Этулия, граничащем с украинской границей, далеко не впервые фиксируют падение российских дронов. На месте происшествия работают специалисты, территорию поражения оцепили.

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В полукилометре от границы с Украиной на юге Молдовы упали обломки беспилотника. На крыле дрона есть маркировка "Герань 2". Эту маркировку наносят на дроны-камикадзе Shahed-136, которыми Российская Федерация атакует Украину. О находке сообщила пограничная полиция Молдовы в четверг, 4 апреля.

Фрагменты БПЛА обнаружили около 14:15 вблизи села Этулия Вулкашенского района.

"Обломки нашли примерно в 500 метрах от молдавско-украинской границы. На место происшествия немедленно выехали компетентные органы, а доступ к месту обнаружения обломков дрона ограничили", — заявили пограничники.

Специалисты изучают обломки, никакой угрозы они не несут. Местных жителей просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Обломки БПЛА в молдавском селе Этулия Фото: Пограничная полиция Молдовы

Обломки БПЛА в молдавском селе Этулия Фото: Пограничная полиция Молдовы

Напомним, это не впервые обломки российского беспилотника находят на территории соседней Молдовы. 11 февраля фрагменты "шахеда" также фиксировали в том же населенном пункте Этулия. Молдавские правоохранители предположили, что беспилотник могла сбить украинская зенитная установка во время российской атаки на Измаильский район в ночь с 9 на 10 февраля.

16 февраля в Молдове нашли обломки российской ракеты. Это был четвертый случай, когда на территорию Республики падали остатки именно ракет от российских бомбардировок Украины.

17 февраля остатки от российского дрона обнаружили в 2 километрах от украинской границы