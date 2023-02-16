Это уже четвертый случай: в Молдове обнаружили остатки российской ракеты, — МВД

Местные пограничники оцепили участок, где упала ракета, и сообщили об этом соответствующие службы. Это уже четвёртое падение остатков ракеты на территории Молдовы.

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После массированной ракетной атаки РФ по Украине, состоявшейся в ночь на 16 февраля, в Молдове снова обнаружили обломки российской ракеты. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Молдове.

"В районе сектора пограничной полиции Ларга обнаружили остатки ракеты после воздушных атак России против Украины. Это уже четвертый случай, когда на территорию Республики Молдова падают остатки ракет от бомбардировок Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители оцепили участок, а на место вызвали соответствующие службы.

По сообщению Воздушных сил Украины, ночью 16 февраля РФ выпустила по Украине более 30 ракет. Украинские силы ПВО сбили 16 целей. Часть крылатых ракет Х-22 попала по объектам критической инфраструктуры. В ВСУ пока нет на вооружении огневых средств для уничтожения этого типа ракет, подчеркнули в Воздушных силах.

16 февраля ВС РФ запустили ракеты по Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога, а в ряде областей была зафиксирована работа противовоздушной обороны. По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в области было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.