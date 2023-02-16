Це вже четвертий випадок: у Молдові знайшли залишки російської ракети, — МВС

Місцеві прикордонники оточили ділянку, де впала ракета, і повідомили про це відповідні служби. Це вже четверте падіння залишків ракети на території Молдови.

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Після масованої ракетної атаки РФ по Україні, яка відбулася в ніч на 16 лютого, в Молдові знову знайшли уламки російської ракети. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Молдови.

"В районі сектору прикордонної поліції Ларга виявили залишки ракети після повітряних атак Росії проти України. Це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці оточили ділянку, а на місце викликали відповідні служби.

За повідомленням Повітряних сил України вночі 16 лютого РФ випустила по Україні понад 30 ракет. Українські сили ППО збили 16 цілей. Частина крилатих ракет Х-22 поцілила по об'єктах критичної інфраструктури. У ЗСУ поки що немає на озброєнні вогневих засобів для знищення цього типу ракет, підкреслили в Повітряних силах.

16 лютого ЗС РФ запустили ракети по Полтавській, Одеській, Миколаївській, Львівській, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях України. По всій країні було оголошено повітряну тривогу, а в ряді областей було зафіксовано роботу протиповітряної оборони. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, в області було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих та жертв.