У Молдові за 500 метрів від кордону з Україною знайшли уламки "шахеда" (фото)

У молдавському селі Етулія, що межує з українським кордоном, далеко не вперше фіксують падіння російських дронів. На місці події працюють фахівці, територію ураження очепили.

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За пів кілометра від кордону з Україною на півдні Молдови впали уламки безпілотника. На крилі дрона є маркування "Герань 2". Це маркування наносять на дрони-камікадзе Shahed-136, якими Російська Федерація атакує Україну. Про знахідку повідомила прикордонна поліція Молдови у четвер, 4 квітня.

Фрагменти БПЛА виявили приблизно о 14:15 поблизу села Етулія Вулкашенського району.

"Уламки знайшли приблизно за 500 метрів від молдавсько-українського кордону. На місце події негайно виїхали компетентні органи, а доступ до місця виявлення уламків дрона обмежили", — заявили прикордонники.

Фахівці вивчають уламки, ніякої загрози вони не несуть. Місцевих жителів просять не панікувати і зберігати спокій.

Уламки БПЛА у молдавському селі Етулія Фото: Прикордонна поліція Молдови

Уламки БПЛА у молдавському селі Етулія Фото: Прикордонна поліція Молдови

Нагадаємо, це не вперше уламки російського безпілотника знаходять на території сусідньої Молдови. 11 лютого фрагменти "шахеда" також фіксували у тому ж населеному пункті Етулія. Молдовські правоохоронці припустили, що безпілотник могла збити українська зенітна установка під час російської атаки на Ізмаїльський район у ніч з 9 на 10 лютого.

16 лютого в Молдові знайшли уламки російської ракети. Це був четвертий випадок, коли на територію Республіки падали залишки саме ракет від російських бомбардувань України.

17 лютого залишки від російського дрона виявили за 2 кілометри від українського кордону