Вдруге за тиждень: у Молдові виявили уламки Shahed біля кордону з Україною (фото)

За даними прикордонної поліції, залишки від ворожого дрона лежали всього за 2 кілометри від українського регіону. Громадян Молдови закликали зберігати спокій, а влада почала вживати заходів з безпеки.

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У Молдові вдруге за тиждень виявили уламки дрона-камікадзе Shahed-136/131 іранського походження, якими Російська Федерація атакує мирні міста України. Про знахідку повідомила прикордонна поліція у своєму Telegram-каналі 17 лютого.

За даними правоохоронних органів, уламки лежали біля населеного пункту Нова Етулія Вулканештського району, що розташований недалеко від кордону з Україною на півдні країни.

У Молдові вдруге за тиждень виявили уламки Shahed Фото: Прикордонна поліція Молдови У Молдові вдруге за тиждень виявили уламки Shahed Фото: Прикордонна поліція Молдови

"Близько 16:40 було виявлено інші фрагменти безпілотника, схожого на тип "Герань-2", інформацію оперативно передали компетентним органам, і доступ до району, де було виявлено уламки безпілотника, було обмежено", — ідеться в повідомленні.

У прикордонній поліції діляться, що поле, де лежали уламки, лише за 2 кілометри від України. Влада вже вжила необхідних заходів для того, щоб підтримувати порядок, мир і безпеку більш пильно.

У Молдові вдруге за тиждень виявили уламки Shahed Фото: Прикордонна поліція Молдови У Молдові вдруге за тиждень виявили уламки Shahed Фото: Прикордонна поліція Молдови

"Щоб запобігти поширенню неправдивої інформації та уникнути паніки серед населення, будь ласка, зберігайте спокій та інформуйте себе тільки з першого джерела", — попередили жителів Молдови представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що 11 лютого вже з'являлися дані про те, що в Молдові поблизу кордону з Україною виявили уламки дрона "Шахед". У прикордонній поліції тоді заявили, що найімовірніше він туди потрапив під час атаки по Україні в ніч із 9 на 10 лютого. Лежали "залишки" безпілотника поруч із тим самим населеним пунктом, що й 17 лютого.