"Росія на всіх клала": ракети РФ зайшли в простір Молдови, — експерт

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у ніч із 28 на 29 березня ракети Х-101/555 уперше подолали понад 2100 км і двічі порушили повітряний простір Молдови.

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Дві ракети Х-101 увійшли в повітряний простір Молдови в районі села Наславча. Це ще раз підтверджує те, що Росії начхати на реакцію держав, у які прилітають її ракети. Такий висновок зробив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Наліт дронів-камікадзе Shahed-136 розпочався після 20:40 28 березня і завершився приблизно о 5:00 29 березня, що також відносить його до одного з найдовших нальотів цією компонентою. Дві ракети Х-101 увійшли в повітряний простір Молдови в районі села Наславча", — написав Коваленко.

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Він уточнив, що вперше ракети Х-101/555 подолали понад 2100 км. За його словами, повітряний простір Молдови вже неодноразово порушували росіяни, оскільки у цієї країни немає протиповітряної оборони, яка змогла б вчасно й ефективно перехоплювати російські ракети.

"Схоже, Росія демонстративно перетинає повітряний простір інших країн своїми ракетами, показуючи наскільки вона на всіх клала", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, в ніч на 29 березня ЗС РФ атакували Україну, запустивши дрони-камікадзе, ракети Х-101/Х-555, "Іскандери-М" і "Кинджали". Як заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук, по українцях летіло 99 повітряних цілей. Більшість дронів і ракет Х-101 сили ППО збили, проте не впоралися з балістичними та аеробалістичними ракетами ЗС РФ.

Протягом дев'ятигодинної атаки надходила інформація про вибухи та можливу роботу сили ППО в Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій, Хмельницькій та інших областях. Зранку в "Укренерго" повідомили, що ворог знову цілився по об'єктах енергетики. Про влучання повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов — за його словами, постраждав приватний будинок.