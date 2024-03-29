"Россия на всех клала": ракеты РФ зашли в пространство Молдовы, — эксперт

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в ночь с 28 на 29 марта ракеты Х-101/555 впервые преодолели более 2100 км и дважды нарушили воздушное пространство Молдовы.

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Две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы в районе села Наславча. Это еще раз подтверждает то, что России наплевать на реакцию государств, в которые прилетают ее ракеты. Такой вывод сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Налет дронов-камикадзе Shahed-136 начался после 20:40 28 марта и завершился около 5:00 29 марта, что так же его относит к одному из самых долгих налетов данной компонентой. Две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы в районе села Наславча", — написал Коваленко.

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Он уточнил, что впервые ракеты Х-101/555 преодолели более 2100 км. По его словами, воздушное пространство Молдовы уже неоднократно нарушалось россиянами, поскольку у этой страны нет противовоздушной обороны, которая смогла бы вовремя и эффективно перехватывать российские ракеты.

"Похоже, Россия демонстративно пересекает воздушное пространство других стран своими ракетами, показывая насколько она на всех клала", — отметил Коваленко.

Напомним, в ночь на 29 марта ВС РФ атаковали Украину, запустив дроны-камикадзе, ракеты Х-101/Х-555, "Искандеры-М" и "Кинжалы". Как заявил командующий Воздушных сил Николай Олещук, по украинцам летело 99 воздушных целей. Большинство дронов и ракет Х-101 силы ПВО сбили, однако не справились с баллистическими и аэробаллистическими ракетами ВС РФ.

В течение девятичасовой атаки поступала информация о взрывах и возможной работе силы ПВО в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой и других областях. Утром в "Укрэнерго" сообщили, что враг снова целился по объектам энергетики. О попадании сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов — по его словам, пострадал частный дом.