В печально известных Новых Санжарах первый случай коронавируса

В Новых Санжарах (Полтавская область) зафиксирован первый случай заражения Covid-19.

Об этом сообщает Суспільне.

В феврале 2020 года в поселке прошли массовые протесты из-за эвакуации украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя.

По словам руководителя Полтавского лабораторного центра Андрея Хайлова, заболевшая – пенсионерка, которая вернулась после отдыха из западной Украины.

Напомним, при въезде в поселок 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города. Cекретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ни у кого из эвакуированных заражение коронавирусом не подтвердилось.