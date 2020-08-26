В Черновцах запретили перевозить пассажиров в троллейбусах и маршрутках

В полдень 26 августа в Черновцах, которые отнесены к "красной" зоне эпидопасности, прекратил курсировать общественный транспорт.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Черновицкое троллейбусное управление".

Отмечается, что движение троллейбусов было прекращено после того, как полицейские остановили водителя троллейбуса и пытались составить на него протокол об административном правонарушении.

"Полиция запретила нам осуществлять перевозку пассажиров, потому что Черновцы находятся в "красной" зоне", – сообщил и. о. начальника ЧТУ Сергей Ивашина.

По его словам, руководство троллейбусного депо убедило полицейских не составлять протокол на водителя. После этого он высадил всех пассажиров и отправился в гараж. Также прекратили курсировать все остальные троллейбусы в городе.

Как сообщает источник УНИАН в Черновицком горсовете, еще сегодня в городе прекратили работу маршрутные автобусы.

В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области отметили, что правоохранители не издавали водителям троллейбусов и маршруток требований о запрете перевозки пассажиров. Однако намерение составить протоколы на этих водителей в пресс-службе назвали "осуществлением проверки соблюдения карантина".

25 августа попавший в "красную зону" город Черновцы отказался усиливать карантинные ограничения. Около 500 местных жителей собрались на Центральной площади на мирную акцию протеста, во время которой пикетчики выражали возмущение решению Кабмина по усилению карантина.