Главой "Укрзализныци" стал бывший заместитель Саакашвили

Сегодня, 26 августа, на заседании Кабмина главу набсовета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака назначили начальником "Укрзализныци".

Об этом у себя в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначить Жмака Владимира Николаевича – председателем правления акционерного общества "Украинская железная дорога".

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина напомнил, что Жмак ранее победил в конкурсе на эту должность.

"Предлагается формально его согласовать, потому что наблюдательный совет избрал, законные процедуры все пройдены. Все собеседования он прошел. И с профильным министерством, и я имел не одно собеседование со всеми кандидатами, в частности, с господином Жмаком", – сказал Шмыгаль.

На должность главы железнодорожной компании претендовали шесть человек, но наблюдательный совет "УЗ" практически единогласно проголосовал за назначение главой правления Владимира Жмака.

Владимир Жмак был назначен членом набсовета "Борисполя" в мае 2019 года. С 2015-го по 2016 год занимал должность первого замглавы Одесской ОГА (при Михаиле Саакашвили). До этого Жмак занимал руководящие посты в структурах нефтяной группы ТНК-BP и "Роснефть" в Украине, а также в течение семи лет входил в наблюдательный совет "Киевстара". В 1982–1984 годах Жмак проходил срочную воинскую службу в Афганистане.

Напомним, в апреле 2020 года Кабинет министров уволил с должности и.о. главы правления "Укрзализныци" Марчека Желько, назначив новым временно исполняющим обязанности руководителя госкомпании Ивана Юрика.