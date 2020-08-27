В Офисе президента отреагировали на скандал с музыкальным номером на День Независимости

В Офисе президента сообщили, что использование песен украинских исполнителей во время музыкальной части празднования Дня независимости было законным.

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис Президента публикует полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов", – сказано в сообщении.

На странице ОП в Facebook был размещен видеоролик с указанием композиции и ссылкой на автора музыкального произведения.

"Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора", – добавили в Офисе президента.

Напомним, представители украинских групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что к ним никто не обращался за разрешением на использование их песен.

24 августа на Софиевской площади в Киеве провели праздничное мероприятие под названием "Песенная история современной Украины", в ходе которого артисты перепели песни друг друга в музыкальном попурри.