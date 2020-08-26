"Тогда и на немецком нельзя петь": Зибров рассказал, почему пел на русском в День независимости

Главным критерием при выборе песен была их узнаваемость среди украинцев, а не язык исполнения.

Народный артист Украины Павел Зибров прокомментировал свое выступление на празднике Дня Независимости в Киеве, во время которого он спел две песни на русском языке: "Все будет хорошо" Верки Сердючки и "Нино" Олега Винника.

"Многие мне писали: почему пели на языке агрессора? Но язык же здесь не при чем, это глупости. Тогда и на немецком нельзя петь, ведь немцы же на нас нападали. Нельзя так говорить о языке любого народа", – сообщил Зибров в интервью kp.ua.

По словам исполнителя, для него главным критерием при выборе песен была их узнаваемость среди украинцев.

"Когда мне предложили поучаствовать в проекте, единственным моим условием было то, чтобы песни, которые я исполню, были известными в Украине. Сердючка – это же народная любимица, а Винник – звезда номер один. Возможно, многие хотели, чтобы звучали патриотические песни, но мне, кажется, воспевать любовь, красоту – это тоже патриотизм", – сказал Зибров.

Артист отметил, что в концерте звучали песни только украинских артистов, "и ни одной песни русского исполнителя".

"Что касается русскоязычных песен в номере, то это пикантный момент, потому что язык – это один из самых больных вопросов в нашей стране. История украинской музыки – это и история русскоязычной и украиноязычной музыки. В номере было 12 песен на русском языке из 42. Это вполне здоровая пропорция в таком наборе. Артисты, которые преимущественно поют на русском языке, тоже являются частью нашей музыкальной сцены.

Понимаю пафос людей, которые хотят это вычеркнуть, но может быть через 20-30 лет мы доживем до времени, когда знаковыми, массово любимыми будут только украиноязычные песни. Но сегодня, оглядываясь назад и делая такую подборку, исключать русскоязычные песни совсем не честно по отношению к самим себе и своей истории", – отметил певец.

По словам Зиброва, на празднике пели не только на украинском: "Артисты, рожденные в Украине – пели и на украинском, и на русском, и на татарском. Все отлично". Речь идет о песне Джамалы "1944", которую на День независимости исполнила Юлия Санина.

Это не единственный скандал, сопровождавший празднование Дня независимости в столице Украины. Как мы уже сообщали, представители украинских групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что к ним никто не обращался за разрешением на использование их песен.

Напомним, 24 августа на Софиевской площади в Киеве провели праздничное мероприятие под названием "Песенная история современной Украины", в ходе которого артисты перепели песни друг друга в музыкальном попурри.