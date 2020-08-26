Заявка на осень. Что показали акции протестов в День независимости

В День независимости в Киеве прошел Марш защитников Украины. Мероприятие, на котором собралось несколько десятков тысяч человек, прошло без политической символики, но оставило политический привкус. Может ли это стать затравкой для крупных акций протеста осенью, разбирался Фокус

24 августа ветераны войны провели Марш защитников Украины в Киеве, в котором, по разным подсчетам, приняли участия более 50 тыс. человек. Среди них были бойцы АТО, их семьи, родственники погибших военных, а также волонтеры. Они прошли многотысячной колонной от парка Тараса Шевченко к Майдану, где отдали дань уважения ветеранам войны на Донбассе. На марш пришли представители разных политических движений, которые после провели собственные акции.

Единственное требование

"Мы здесь не как политическая партия, как ветераны полка "Азов" — объясняет Фокусу Андрей Билецкий, лидер "Нацкорпуса". Его сторонники шли в общей колонне. Сам политик возглавил "коробку" полка "Азов".

Здесь же были участники нового нацдвижения "Центурии", одетые в черные футболки с надписью Aut Caesar, Aut nihil, что в переводе с латыни означает "Или Цезарь, или ничего". На вопрос Фокуса, кто они и что здесь делают, с виду слишком юные для ветеранов российско-украинской войны парни ответили, что они — подразделение полка "Азов".

РИМСКИЙ САЛЮТ. Кроме ветеранов полка "Азов" на акцию вышли члены других праворадикальных организаций, связанных с Билецким / Фото: УНИАН

По завершении Марша активисты отправились под Офис президента, где требовали, чтобы глава государства инициировал принятие закона о коллаборантах. Здесь выступал Андрей Билецкий и лидер праворадикальной организации "С14" Евгений Карась.

— Не думаю, что это политическая акция. Мы поднимаем концептуальные, фундаментальные вопросы, такие, как выживание государства, — продолжает Билецкий в разговоре с Фокусом. — Движение ветеранов Украины просит у президента в День независимости подать неотложный президентский проект о коллаборантах. Это единственное требование на сегодня. Проект, который не даст существовать в политической, общественной и медийной жизни пятой колонне Российской Федерации — партиям, фактически оправдывающим агрессию по отношению к Украине.

На вопрос Фокуса, связаны ли протесты с приближающимися местными выборами, Билецкий отвечает:

— У нас сегодня политики нет. Будет ли она у Порошенко [пятый президент Украины вместе с "Европейской солидарностью" провел свою акцию на Европейской площади], не могу сказать. Движение ветеранов отдельно от него. У нас одна цель — на 1000% поддерживаем закон о коллаборантах.

К Офису президента отправились и участники "Движения сопротивления капитуляции". Они тоже шли отдельной "коробкой" в колонне защитников Украины, скандируя: "Свободу политзаключенным!" В руках несли баннер с фотографиями задержанных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. С криками "Аваков — черт!" под окнами ОП активисты потребовали справедливого судебного разбирательства и освобождения политзаключенных.

ОДНОЙ КОЛОННОЙ. Марш защитников Украины собрал людей с самыми разными политическими взглядами / Фото: УНИАН

Петр Порошенко планировал идти в одной колонне с ветеранами, а нардеп от партии "Евросолидарность" Михаил Забродский — возглавить ее. Но это не понравилось организаторам и некоторым участникам марша. Они заранее обозначили, что никакой политической символики на мероприятии быть не должно, как и нардепов во главе колонны. В итоге Марш защитников Украины возглавили матери погибших участников боевых действий, а Петр Порошенко вместе с супругой, экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым и Михаилом Забродским шли отдельно в кругу охраны. После на Европейской площади Порошенко рассказывал о своих президентских успехах и ругал действующую власть.

На марше ветеранов появился и шоумен Сергей Притула, которого партия "Голос" выдвигает в мэры Киева, а также экс-руководителя таможенной службы Максим Нефьодов. Они шли в колонне волонтеров фонда "Вернись живым".

Когда ждать новых акций

— Вчерашний марш ветеранов ставил главную цель отдать дань уважения тем людям, которые рисковали своей жизнью и здоровьем в военном противостоянии на востоке Украины. С этим организаторы справились идеально, — считает политолог Виктор Таран. — Собрались все четыре ветеранские сообщества, были волонтеры, отдельная "коробка" родcтвенников погибших. Киевляне и гости столицы кричали им слова благодарности, аплодировали, говорили: "Дякуємо" и "Слава Україні".

По его словам, сильно пропиариться на марше политики не смогли, поскольку мало кого из них пустили в колонну. Там не было ни слоганов, ни политических речей.

— Возможно, они хотели пиариться на первом этапе, — продолжает Таран. — Но была четкая договоренность, что все выходят с государственными флагами или флагами своих городов. И это очень хорошо. Если бы кто-то вышел с флагом своей политсилы, его бы ветераны там в асфальт закатали.

Тем не менее политики уже намечают несколько акций протеста. Первая произойдет совсем скоро и будет связана с делом Павла Шеремета, судебные заседания по которому начнутся в ближайшее время. Не случайно о них во время марша напомнили сторонники "Движения сопротивления капитуляции".

— Есть большая часть общества, которая уверена, что дело сфальсифицировано и благословлено Аваковым и Зеленским. Так что в течение ближайших нескольких недель станет ясно, будет ли здесь взрыв, — говорит политолог Денис Богуш.

Крупные акции, которые с большой вероятностью устроят политсилы, ориентированные на патриотично настроенный электорат, состоятся 14 октября, в День защитника Украины. Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что эту карту наверняка разыграют Порошенко и свободовцы.

ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ. Часть активисток "Женского движения ветеранов" вышли на акцию в форме собственного дизайна / Фото: УНИАН

— Если Зеленскому, не дай бог, хватит политической неопытности или желания достичь мира любой ценой, для того чтобы в ближайшее время вынести на рассмотрение ВР вопросы выборов на Донбассе, это будет его колоссальной ошибкой. Эту карту точно разыграют перед выборами в масштабном формате, — уверен Виктор Таран.

По мнению экспертов, мобилизовать людей труда не составит: все отдохнули, поводов для недовольства назрело достаточно: здесь и экономические последствия карантина, и повышение цен на электроэнергию, и недовольство внешней политикой президента.

—Концерт на Софийской площади, который устроила действующая власть, и возникшее после него раздражение у некоторых украинцев показало, что часть общества живет в другой реальности, чем Владимир Зеленский, не в мире корпоративов и шоубизнеса, — продолжает Денис Богуш. — Эти два мира все больше отдаляются друг от друга.

По его словам, политики накануне выборов воспользуются нарастанием противостояния, где одна часть людей поддерживает политику мира, а другая остается на стороне войны:

— Не стоит говорить о том, что все это приведет к досрочным выборам парламента и президента. Все-таки Зеленский — не абсолютное зло, части общества он нравится. Но попытки расшатывать ситуацию будут. Особенно в регионах, где у Зеленского очень слабая поддержка. Ни в одном крупном городе у него не будет своего мэра.

Продолжатся акции протеста, по мнению экспертов, и после местных выборов, но сконцентрированы будут на местах: регионы активнее продолжат заявлять о своей непокорности центру.