Президент представил нового главу Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Кировоградской областной государственной администрации. Им стал Андрей Назаренко.

Андрей Назаренко ранее работал директором регионального центра по инвестициям и развитию и начальником коммунального предприятия "Pегиoнальная служба охраны и pеставpации памятников градостроительства и аpхитектуpы". 25 августа Назаренко подал декларацию кандидата на должность главы Кировоградской ОГА.

Сообщение о его назначении президент сделал во время рабочей поездки в Кировоградскую область.

"Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", – заявил глава государства.

Зеленский заявил, что в стране "закон один для всех" и особенных нет.

"Даже если это люди, которых назначил президент Украины. Напротив, к таким людям внимание еще более пристальное", – добавил он.

Таким образом президент напомнил, что 25 июня главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. По данным НАБУ, такую сумму он требовал от регионального представительства одного из госорганов за не создание препятствий в работе. В тот же день Кабмин согласовал его увольнение.

Зеленский 26 июня заявил, что узнал о возможном взяточнистве Балоня от СБУ, и пообещал его уволить с должности главы ОГА. 27 июня Высший антикоррупционный суд арестовал Балоня на два месяца. В июле за Балоня внесли залог в размере 10,13 млн грн.