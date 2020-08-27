Леса в Ровенской области могут исчезнуть через 30 лет, в Житомирской – через 38, – исследование

Если не замедлить сегодняшние "рекордные" темпы вырубки леса в Ровенской области, то через 30 лет она останется без леса.

Об этом сообщает исследование, которое провела компания EOS Data Analytics совместно с Институтом космических исследований НАН Украины и Госкосмическим агентством Украины.

Результаты опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно опубликованным данным, с августа прошлого года по август 2020-го в одной только Ровенской области вырубили 5 тысяч 395 гектаров леса, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов, когда вырубили 2 тысячи 101 гектар.

В Житомирской области за тот же период вырубили почти на 20% больше леса, чем в прошлом году. "При такой динамике вырубки Ровенская область может остаться без леса уже через 30 лет, а Житомирская – через 38", – предупреждают эксперты.

Если темпы вырубки не снизятся, то за 30 лет на Ровенщине будут уничтожены 1,6 млн га, на Житомирщине за 38 лет – 2,3 млн га леса. То есть, весь лес вырубят подчистую.

Исследование проводилось с помощью технологии спутникового анализа. "Антропогенный фактор" отслеживали ежедневно по детальным фотографиям местности.

Как указано в материале, восстановление леса займет от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев, которые высадят.

Напомним, в связи с тем, что государственный учет лесов проводился в Украине только в 1996-ом и 2011-ом годах, в июне этого года депутаты проголосовали за проведение инвентаризации, для получения актуальной информации о лесах Украины.