На Закарпатье местный депутат держал в подвале семью из Таджикистана

Депутат поселкового совета в пгт Великий Березный на Закарпатье держал в заложниках иностранную семью из четырех человек, отобрав у них 7000 долларов США, документы, одежду и мобильные телефоны.

"Чтобы граждане не обратились в полицию после разбойного нападения, их силой отвезли в подвальное помещение и удерживали против их воли. Среди заложников были и двое малолетних детей", – сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Семья заложников оказалась родом из Таджикистана. На видео один из пленников рассказывает, что над ними издевались, угрожали им ножом и пистолетом.

Одному из пленников депутата удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. После чего с привлечением спецназа КОРД все иностранные подданые были освобождены.

Как удалось выяснить изданию Ua-reporter, организатором группировки оказался депутат Великоберезнянского поселкового совета Богдан Пеняк.

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Действовал он не в одиночку, а с двумя подельниками из местных жителей. ОПГ занималась тем, что переправляла нелегальных мигрантов через границу в страны Европейского союза: Великоберезнянский район Закарпатской области граничит и с Польшей, и со Словакией.

Организатору и двум участникам сообщили о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) УК Украины. Санкции за преступления по этим статьям – до 12 лет.

Досудебное расследование завершено и два обвинительных акта, на депутата и на одного из его подельников уже направлены в суд. В отношении третьего обвиняемого сейчас идет судебное разбирательство дела по существу.