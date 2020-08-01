Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского террориста

Романа Скрипника уничтожили выстрелом снайпера, после чего тот взорвался на своей же гранате.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видеоролик уничтожения полтавского террориста Романа Скрипника. Он отметил, что подозреваемого ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот взорвался на своей же гранате.

Соответствующий ролик глава МВД опубликовал в своем Twitter.

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"Ночные события в Опошне. К сожалению, снова неадекватное поведение полтавского террориста, который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате", – написал министр.

Аваков поблагодарил полицию за профессиональную работу.

Как написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, решение о ликвидации террориста было оправданным.

По его словам, если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или кинуть гранату в полицейских.

Напомним, 23 июля Роман Скрипник, которого хотели задержать по подозрению в угоне автомобиля, начал угрожать правоохранителям гранатой и взял в заложники полицейского. Обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении Киева. В Решетиловском районе на проселочной дороге он был остановлен, отпустил заложника, который не пострадал, и сбежал в лес.

В полиции заявляли, что у полтавского преступника есть навыки выживания в экстремальных условиях.

1 августа, спустя 8 дней поисков, полиция обнаружила и уничтожила полтавчанина Романа Скрипника. Государственное бюро расследований возбудило дело в связи с ликвидацией силовиками полтавского террориста.