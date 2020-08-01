Ликвидация полтавского террориста: ГБР открыло дело

Государственное бюро расследований возбудило дело в связи с ликвидацией силовиками полтавского террориста Романа Скрипника. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нанесения при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области телесных повреждений 32-летнему мужчине, от которых тот погиб.

"1 августа около трех часов ночи в с. Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем бежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, причинив огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьям о превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленном убийстве (ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115) УК Украины.

Стоит отметить, что позже на сайте ГБР сообшение о возбуждении дела было исправлено. В частности уточнено, что согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий. Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования.

Напомним, 23 июля Роман Скрипник, которого хотели задержать по подозрению в угоне автомобиля, начал угрожать правоохранителям гранатой и взял в заложники полицейского. Обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении Киева. В Решетиловском районе на проселочной дороге он был остановлен, отпустил заложника, который не пострадал, и сбежал в лес.

В полиции заявляли, что у полтавского преступника есть навыки выживания в экстремальных условиях.