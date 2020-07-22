Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск прокомментировал ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Комментарий владельца Space X появился на странице The New York Times в Twitter.

Издание опубликовало пост о захвате автобуса в Луцке. Маск прокомментировал его, написав: "Просто еще один день в 2020 году".

Кстати, недавно Илон Маск, по данным Forbes, впервые вошел в пятерку богатейших людей мира. Также посольство Украины в США пригласило Маска посетить родину советского конструктора Евгения Королева – Житомир. Ранее Маск у себя в Twitter сообщил, что пообщался с семьей Королева и назвал его "одним из лучших".

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.