Террорист Максим Кривош никому из пассажиров не угрожал, но иногда постреливал.

Заложники, которых более 12-ти часов удерживал в автобусе луцкий террорист, рассказали, как вел себя с ними Максим Кривош, сообщает сайт Перший.

Отмечается, что на улицу он их не выпускал, но в целом относился хорошо и не угрожал.

"Поздравлял всех с каким-то днем антисистемы и требовал от руководителей страны признать себя публично внутренними террористами. О своих требованиях не раз напоминал выстрелами", – говорится в сообщении.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал в ведро, а на улицу не отпускал", – рассказала освобожденная заложница Наталья Боса.

"Только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", – говорит о событиях вчерашнего дня бывшая заложница Руслана.

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.