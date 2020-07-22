"Никаких лишних движений": бывшие заложники рассказали о 12-часовом плене в луцком автобусе
Террорист Максим Кривош никому из пассажиров не угрожал, но иногда постреливал.
Заложники, которых более 12-ти часов удерживал в автобусе луцкий террорист, рассказали, как вел себя с ними Максим Кривош, сообщает сайт Перший.
Отмечается, что на улицу он их не выпускал, но в целом относился хорошо и не угрожал.
"Поздравлял всех с каким-то днем антисистемы и требовал от руководителей страны признать себя публично внутренними террористами. О своих требованиях не раз напоминал выстрелами", – говорится в сообщении.
"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал в ведро, а на улицу не отпускал", – рассказала освобожденная заложница Наталья Боса.
"Только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", – говорит о событиях вчерашнего дня бывшая заложница Руслана.
Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).