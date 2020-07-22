"Результат – все живы". Зеленский рассказал о своем разговоре с луцким террористом

Как сказал президент, сначала оценивались требования террориста и его адекватность. "Мы хотели держать все под контролем, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит надо было понять", – рассказал президент в видео, которое опубликовала УП.

В течение девяти часов с террористом разговаривали разные люди – от психологов до переговорщиков, но тот хотел одного, чтобы были выполнены его требования.

Президенту сразу предлагали провести спецоперацию по освобождению заложников. "Был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. Поэтому мы посоветовались, я захотел проговорить с этим человеком по телефону и попробовать иметь возможность, чтобы он отпустил людей", – сказал Зеленский.

Разговор продолжался 7–10 минут.

"Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф", – рассказал президент.

Договорились, что террорист отпустит отпустит трех человек и после этого Зеленский запишет видео. После того как оно выйдет в соцсети, он через полчаса отпустит всех людей. Так и произошло. (Президент удалил это видео из соцсети сразу после освобождения заложников. - Ред.)

"Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то я с такими принципами живу, жил и буду жить, – сказал Зеленский. – Мы не боремся за рейтинги. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность".

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.