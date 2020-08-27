Нацполиция прокомментировала расстрел автобуса под Харьковом

Полиция прокомментировала нападение на автобус с активистами движения "Патриоты - За Жизнь" на трассе под Харьковом.

Погибших нет, говорится в заявлении на сайте Нацполиции. Людей, взятых в заложники тоже нет. Однако два человека получили ранения и доставлены в больницу.

По области введена в действие полицейская операция "Сирена" для розыска злоумышленников.

"Установлено, что вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители общественной организации "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля "Мицусиби" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус", – рассказали в полиции.

Сразу после нападения преступники скрылись на своем автомобиле. По данным полиции, двое активистов ОО "Патриоты - За жизнь" получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Фото: Нацполиция

Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. Все обстоятельства устанавливаются.

Руководитель движения, нардеп Илья Кива заявил, что автобус с активистами обстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу".