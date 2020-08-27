В сети появилось видео нападения на автобус под Харьковом

Видеофиксатор автомобиля, который проезжал мимо места событий, запечатлел момент нападения на автобус на трассе Киев - Харьков вечером 27 августа. Видео опубликовал Telegram-канал Харьков 1654.

Осторожно, ненормативная лексика!

На записи слышно, как водитель и пассажир автомобиля переговариваются и решают заблокировать двери и не выходить из машины, поскольку у нападавших явное преимущество - их “человек пятьдесят там”. Кроме того, комментаторы отмечают, что слышны выстрелы.

Напомним, вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавшие на автобус объединения "Патриоты – За жизнь" задержаны.