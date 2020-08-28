На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе ночью прогремел взрыв. Близлежащие жилые дома обесточены

На территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе ночью произошел взрыв. На место происшествия сразу выехали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и полиции.

Об этом передает издание Думская.

По информации полиции, взрыв произошел после полуночи на территории трансформаторной подстанции завода. В результате инцидента, в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия.

Прибывшие на место происшествия подразделения ГСЧС довольно быстро ликвидировали пожар, распространившийся на 500 кв. м. Это произошло примерно в 2 часа ночи.

После этого, бригада РЭС обесточила подстанцию, были проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения.

Погибших и пострадавших нет.

Местные жители подозревают, что эта чрезвычайная ситуация могла произойти по вине охотников за металлом, которые регулярно приходят на завод и вырезают кабеля.

"Видимо, не тот кабель перерубили, поэтому у части города и замигал свет, так как через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык-Усатово", – рассказал изданию местный житель Сергей.

Напомним, на территории учебного центра "Десна" в понедельник, 24 августа произошел мощный взрыв, в результате которого погиб воеггослужащий, а еще трое получили ранения. Причиной проишествия стало употребление спиртных напитков и халатное обращение с боеприпасами.