Статистика коронавируса в Украине на 28 августа: новый антирекорд

По состоянию на утро 28 августа, в Украине было зафиксирован антирекорд – 2438 случаев коронавируса. 866 – выздоровели. 48 больных умерло. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Отметим, что 27 августа в Украине было зафиксировано 1974 новых случаев коронавируса.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавируса.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 13 978 заболевших (215 за сутки);

– Киев – 12 719 (251);

– Черновицкая – 9 855 (155);

– Ровенская – 8 921 (103);

– Ивано-Франковская – 8 661 (176);

– Харьковская – 8 444 (242);

– Закарпатская – 7 302 (77);

– Одесская – 6 751 (214);

– Волынская – 5 320 (52);

– Киевская – 5 397 (92);

– Тернопольская – 5 478 (233);

– Винницкая – 3 800 (64);

– Житомирская – 3 063 (65);

– Хмельницкая – 2 194 (92);

– Днепропетровская – 2 162 (67);

– Черниговская – 1 676 (58);

– Запорожская – 1 487 (33);

– Черкасская – 1 390 (72);

– Донецкая – 1 318 (40);

– Сумская – 1 361 (59);

– Николаевская – 1 077 (37);

– Кировоградская – 790 (10);

– Полтавская – 705 (10);

– Херсонская – 374 (11);

– Луганская – 274 (10).