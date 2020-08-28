"Пытались нас убить". Избитый во время нападения на автобус под Харьковом активист рассказал, как все было

По словам мужчины, нападавшие, которых было полсотни, подъехали к автобусу на нескольких машинах.

"Мы ехали из Полтавы. По дороге домой на нас было осуществлено вооруженное групповое нападение примерно на пяти машинах разных. Людей было порядка 50 человек. Все вооружены были, побили стекла, постреляли по колесам или порезали колеса. Я уже не помню. Вообще, пытались нас убить", – рассказал он журналистам.

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По словам мужчины, нападавшие разговаривали на двух языках – русском и украинском. Нападение длилось не больше 8 минут и, по словам пассажира автобуса, который оказался в салоне во время налета, все было спланировано.

"Я за свою жизнь много чего видел, поэтому опасность существует. Я больше переживаю за то, чтобы это событие не было системным", – добавил пассажир автобуса, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавшие на автобус объединения "Патриоты – За жизнь" задержаны.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "зайками" молодчиков, расстрелявших автобус под Харьковом. В то же время прокуратура предварительно квалифицировала это нападение по ч.2 ст.115 УК Украины – покушение на убийство.

По словам лидера организации "Патриоты – За жизнь" нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу".

В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса.