МАУ отменили часть рейсов в сентябре из-за запрета на въезд иностранцев в Украину

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 14 сентября отменили часть рейсов из-за решения Кабинета Министров о запрете въезда в страну иностранцам в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В авиакомпании отметили, что запрет на въезд иностранцам будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль страны.

"К сожалению, данные меры еще больше углубляют авиационный кризис, они приведут к еще большему количеству отмены и сокращению перелетов", – заявили в авиакомпании.

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Также из-за кризиса авиакомпания будет вынуждена сокращать штат.

"Чтобы преодолеть кризис и продолжить существование, все предприятия авиаотрасли, авиакомпании Украины и МАУ в частности, были вынуждены прибегнуть к сокращению десятков рейсов, флота и работников", – сообщили в авиакомпании.

Подобные сокращения в МАУ называли беспрецедентной мерой, которая, однако, необходима для выживания.

Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:

Киев – Запорожье – Киев;

Киев – Мадрид – Киев;

Киев – Барселона – Киев;

Киев – Афины – Киев (кроме двух рейсов);

Киев – Женева – Киев;

Киев – Дели – Киев;

Киев – Берлин – Киев;

Киев – Кишинев – Киев;

Киев – Херсон – Киев (с 20 сентября).

Также произойдет сокращение частот по следующим маршрутам:

Киев – Одесса – Киев;

Киев – Париж – Киев;

Киев – Дюссельдорф – Киев;

Киев – Брюссель – Киев;

Киев – Дубай – Киев;

Киев – Стамбул – Киев;

Киев – Тель-Авив – Киев.

Напомним, на внеочередном заседании правительства вечером 27 августа было принято решение о закрытии границы на въезд для иностранцев. Запрет установлен с 28 августа по 28 сентября.