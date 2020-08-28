МАУ отменили часть рейсов в сентябре из-за запрета на въезд иностранцев в Украину

Украина
Из-за кризиса авиакомпания будет вынуждена сокращать штат.

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 14 сентября отменили часть рейсов из-за решения Кабинета Министров о запрете въезда в страну иностранцам в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В авиакомпании отметили, что запрет на въезд иностранцам будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль страны.  

"К сожалению, данные меры еще больше углубляют авиационный кризис, они приведут к еще большему количеству отмены и сокращению перелетов",  – заявили в авиакомпании.

Также из-за кризиса авиакомпания будет вынуждена сокращать штат.

"Чтобы преодолеть кризис и продолжить существование, все предприятия авиаотрасли, авиакомпании Украины и МАУ в частности, были вынуждены прибегнуть к сокращению десятков рейсов, флота и работников",  – сообщили в авиакомпании.

Подобные сокращения в МАУ называли беспрецедентной мерой, которая, однако, необходима для выживания.

Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:

  • Киев – Запорожье – Киев;
  • Киев – Мадрид – Киев;
  • Киев – Барселона – Киев;
  • Киев – Афины – Киев (кроме двух рейсов);
  • Киев – Женева – Киев;
  • Киев – Дели – Киев;
  • Киев – Берлин – Киев;
  • Киев – Кишинев – Киев;
  • Киев – Херсон – Киев (с 20 сентября).

Также произойдет сокращение частот по следующим маршрутам:

  • Киев – Одесса – Киев;
  • Киев – Париж – Киев;
  • Киев – Дюссельдорф – Киев;
  • Киев – Брюссель – Киев;
  • Киев – Дубай – Киев;
  • Киев – Стамбул – Киев;
  • Киев – Тель-Авив – Киев.

Напомним, на внеочередном заседании правительства вечером 27 августа было принято решение о закрытии границы на въезд для иностранцев. Запрет установлен с 28 августа по 28 сентября. 