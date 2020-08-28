Если число заболевших COVID-19 будет превышать 3000 в день, мест в больницах не хватит, – СМИ

Переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация в сфере здравоохранения ожидаются к октябрю текущего года, если количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью превысит 3 тыс. в день. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

В настоящее время Кабмин разрабатывает протоколы учебного процесса в школах и проведения выборов, которые будут готовы уже в ближайшие дни.

Источник также сообщил, что летальность при заболевании коронавирусной болезнью в Украине сейчас составляет 2,2%.

По состоянию на утро 28 августа, в Украине было зафиксировано 2438 случаев коронавируса.

Напомним, учебный год в украинских школах начнется с урока, посвященного безопасному обучению во время пандемии коронавируса.

И.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет выступает против полного перехода на дистанционное образование, но допускает смешанный формат обучения – частично офлайн, частично онлайн.

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что учебные заведния Киева не будут работать до конца карантина. Вместе с тем мэр подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.